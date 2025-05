Das Ticken der Uhr in seinem Atelier habe ihn zu Dig, Dag und Digedag inspiriert, behauptet Hannes Hegen in seinem einzigen Interview, das er 1990 in "Das Blatt" gab: "Ich sagte mir, dass der Name von zwei meiner Helden den Namen des Dritten ergeben müsste, sodass der Name schon sie als unzertrennlich beschreibt."