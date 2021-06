Buchvorstellung "Schöner denn je" Leipziger Schriftsteller Hans-Ulrich Treichel seziert Freundschaft mit trockenem Humor

Das ambivalente Verhältnis zweier Männer beschreibt der 1952 in Westfalen geborene Schriftsteller und ehemalige Direktor am Deutschen Literaturinstitut Leipzig, Hans-Ulrich Treichel, in seinem neuen Roman "Schöner denn je": Während Erik Filmarchitekt in der glamourösen Welt Hollywoods ist, arbeitet Andreas als Lehrer im ummauerten Westberlin. Immer wenn Letzterer in die Lebenswelt Eriks eintaucht, spürt er seine vermeintlichen Defizite. Eine durchaus psychoanalytische Lektüre, geprägt vom unverwechselbar trockenen Humor Hans-Ulrich Treichels.