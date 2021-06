Die in Riesa geborene und heute in Leipzig lebende Schriftstellerin Heike Geißler ist eine der Teilnehmenden am diesjährigen 45. Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Dieser findet nicht live vor Ort statt. Ihren Text fürs Wettlesen hat Geißler daher schon in einer Leipziger Buchhandlung als Video aufgezeichnet.

Zum zweiten Mal nimmt sie am Wettbewerb teil – obwohl sie ihren ersten Auftritt als eher unangenehme Erfahrung in Erinnerung hat. Jurorin Insa Wilke konnte sie dann doch überzeugen:"Sie hat mich dieses Jahr gefragt und dann habe ich sofort gedacht: nein, nein, nein. Ich habe keinen Text. Und dann fiel mir ein: Moment! Ich habe ja Text." sagt Geißler.

In den letzten Jahren hatte sie viele Veranstaltungen im Kunstbereich und gar nicht so sehr im Literaturbereich, kaum Buchhandlungslesungen, kein Literaturhaus, sagt Geißler. Ihr Auftritt in Klagenfurt markiert so auch eine Rückkehr in den Literaturbetrieb. Ein neuer Roman soll im kommenden Frühjahr erscheinen.

Im vergangenen Jahr fand der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb nahezu komplett virtuell statt. Bildrechte: dpa

Text im öffentlichen Raum

Vor kurzem stand Geißlers Text "Das Jetzige" an der Wand der Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig, worin sie sich mit dem Alltag in der Pandemie auseinandersetzt, dem Gefühl von Verwundbarkeit und dem neuen Verhältnis von Nähe und Distanz. Text, sagt Geißler, brauche nicht zwangsläufig ein Buch. In den vergangenen Monaten hat sie daher beispielsweise an einem Audiowalk mitgewirkt und Schaufenster in Dresden bespielt. Im öffentlichen Raum findet sich (hoffentlich) Informationstext – in der Regel aber Werbung bis hin zu Populismus, sagt die Autorin und betont, ein guter Text gehöre auch in den öffentlichen Raum.

Der öffentliche Raum ist ja belagert von Text, der nicht interessant ist. Und ein Text, der vielleicht literarisch ist, der versucht, eine literarische oder künstlerische Botschaft zu haben, und noch ein Anliegen hat, das nicht in Richtung Konsum geht, wird durchaus mit Interesse wahrgenommen. Heike Geißler

Verortungen – in der Zeit und in den Zuständen

Ein Text wird so auch zur Intervention, die in den Alltag hineinwirkt. Das erscheint ganz passend für eine Schriftstellerin, die zuletzt mit einem Buch über Internetkonzerne von sich reden machte. 2014 erschien ihr Reportage-Roman "Saisonarbeit", der vom Arbeitsalltag bei Amazon handelte.

Eine Entwicklung hin zur künstlerischen Intervention sieht auch Geißler in ihrer Arbeit: "Ich würde aber sagen, dass das die sekundäre Bewegung ist. Ich versuche erst einmal durch den Tag, durch die Woche, durch den Monat und das Jahr zu kommen. Das heißt, das sind immer Verortungen, in der Zeit und in den Zuständen."

Corona als Herausforderung

Die Corona-Pandemie ist dafür nur das jüngste Beispiel. Sie sei und bleibe eine unglaubliche Herausforderung, findet Geißler. Ihre Texte sieht sie auch als Möglichkeit, um mit der eigenen Aufregung und der Ohnmacht verantwortungsbewusst umzugehen. Sie versuche "zu überprüfen, was sage ich, was ist mir wichtig. Und wo stehe ich: politisch, persönlich und emotional. Aber ich versuche auch durchzukommen." bekennt die Schriftstellerin.