Die Leipziger Autorin Heike Geißler ist im Bachmann-Wettbewerb leer ausgegangen. Der mit 25.000 dotierte Ingeborg-Bachmann-Preis 2021 für deutschsprachige Literatur geht in diesem Jahr an Nava Ebrahimi für ihren Text "Der Cousin" .

Bachmann-Preisträgerin Nava Ebrahimi Bildrechte: picture alliance/dpa/ORF/LST KÄRNTEN

Juror Klaus Kastberger sagte bei der Preisverleihung am Sonntag, man sei mit dem Text, der die Fluchtgeschichte eines schwulen Tänzers erzähle, sie "mitten in der Gegenwart". Sie zeige, was es bedeutet, in kulturellen Überlappungsbereichen zu schreiben – im Iran geboren, in Deutschland aufgewachsen, lebt in Graz. Ebrahimis Text behandle auch eine der aktuellen Kernfragen, nämlich wie viel Show brauche es, damit Botschaften überhaupt noch wahrgenommen würden. Kastberger lobte zudem den "hochkomplexen Tanz" der Erzählebenen.