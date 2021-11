Man kann sein ganzes Leben woanders verbringen, doch der Ort der Kindheit verlässt einen nie. Das erfährt die Schriftstellerin Helga Schütz einmal mehr, als sie den 80. Geburtstag ihrer Mutter feiert und die plötzlich in die Runde fragt, wie weit es wohl sei von Potsdam bis ins Riesengebirge. Eine Frage, die nicht unbeantwortet bleibt. Denn die Mutter, so scheint es, ist auch im hohen Alter noch eine Autorität, auch wenn sie dem Künstlerinnenleben der Tochter nicht so recht zu trauen scheint.

Auszug aus "Heimliche Reisen" Meine Mutter nahm Anteil an meinem Leben, auf manches machte sie sich einen Reim, aber manches konnte sie sich nicht erklären, zum Beispiel wie man ohne Gardinen an den Fenstern leben konnte, oder auch, warum man sich sehenden Auges in Schwierigkeiten manövrierte. Das galt für meine Beziehung zu komplizierten und praktischen Männern und zur Politik. Ich hängte mich ihrer Ansicht nach an Egoisten und häusliche Faulpelze. Ich stritt mich unnötig mit Führungskräften im Bezirk. Auch meine Schreiberei, meine Geschichten, konnte sie im tiefsten Herzen nicht akzeptieren. Ich schwindelte, sobald ich an der Schreibmaschine saß, aus einem Birnbaum machte ich einen Apfelbaum, ich phantasierte über eine Begebenheit, die sie in anderen Zusammenhängen, unter anderem Namen kannte, sie zweifelt an meinem Gedächtnis, sie fürchtete um eine Zurechnungsfähigkeit, trotzdem hielt sie zu mir.

Helga Schütz wurde 1937 in Falkenhain bei Wurzen geboren. Bildrechte: Gaby Waldek

Also brechen die Frauen auf, gemeinsam mit Helga Schütz‘ Sohn Robert, der die beiden chauffiert, nach Neukirch und Falkenhain, wo die Schriftstellerin 1937 zur Welt kommt, bevor die Familie während der Kriegsjahre nach Dresden flüchtet. Auch für Helga Schütz bedeutet diese Reise ein Eintauchen in die früheste Kindheit, so, wenn sie sich an die Waschküche der Großmutter erinnert, die im herrschaftlichen Schloss diente.



"Ausflüge und Stationen", so hat Helga Schütz die Kapitel von "Heimliche Reisen" überschrieben und in der Tat ist sie viel unterwegs in diesem Buch, räumlich genauso wie zeitlich. Mal beschreibt sie eine S-Bahn-Fahrt von Potsdam, wo sie lebt, nach Berlin, auf der sie einem kleinen verwahrlosten Jungen begegnet. Mal reist sie zurück ins Jahr 1962, in dem sie ein Haus unweit der Mauer bezieht, auf Potsdamer Seite, und jeder sie für verrückt erklärt, weil sie im Grenzgebiet keiner besuchen kann.