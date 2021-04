Der Roman ist im Aufbau-Verlag erschienen und stützt sich auf die Biografie der Autorin Henriette Roosenburg, die 1916 in Den Haag geboren wurde. Bildrechte: aufbau Verlag

Mit der Hoffnung auf ein neues Leben besteigen die Freunde in Halle ein Flugzeug nach Brüssel. Von dort mit dem Zug weiter in die kürzlich befreiten Niederlande. Henriette Roosenburgs Memoiren enden am 13. Juni 1945: dem Tag, an dem Zip, Joke und Nell fünf Wochen nach Aufbruch aus dem sächsischen Waldheim ihre Familien wieder in die Arme schließen – zweifelsfrei der emotionale Höhepunkt der Geschichte.



Henriette Roosenburg stirbt 1972 in Südfrankreich. Ihr Lebenswerk ist der dokumentarische Bericht über die unmittelbare Nachkriegszeit in Sachsen, der sich überraschenderweise sehr leichtfüßig liest. Ihr Buch "Morgen wartet eine neue Welt" handelt auch von der Kraft der Freundschaft und dem grenzenlosen Mut junger Frauen, denen, getrieben vom unstillbaren Drang nach Leben und Freiheit, das Unmögliche gelungen ist.