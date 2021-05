Nach Beschwerden HGB Leipzig entlässt Typografie-Professor

Zu den Hintergründen der Entlassung Ballands machte die Hochschule keine genaueren Angaben. Stattdessen entschuldigte sie sich in ihrer Stellungnahme bei den Betroffenen und bezog klar Stellung gegen Machtmissbrauch und jegliche Formen von Diskriminierung und Gewalt.

Die HGB sei ein Ort, so Rektor Thomas Locher, an dem sich Studierende, Lehrende sowie andere Hochschulangehörige "mit Respekt und ohne Angst begegnen können" sollten. Vor diesem Hintergrund versprach Locher, die bestehenden Konzepte zu Gendergerechtigkeit, Inklusion und Diversität an der HGB zu verbessern und darüber hinaus Strategien zu entwickeln, um die Sensibilität für ebensolche Situationen zu erhöhen.