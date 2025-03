Eva Lezzis "Die Großstadtdetektive" knüpft an die Tradition bekannter Kinderkrimis von Max von der Grün bis Andreas Steinhöfel an. Die Hörbuchversion bietet eine tolle Mischung aus Detektiv- und Freundschaftsgeschichte, die mit eingestreuten Hinweisen zum Mitfiebern und Miträtseln einlädt. Das Hörbuch "Die Großstadtdetektive" spricht zeitgemäße Themen an, die für Kinder relevant sind: Zurechtfinden in neuem Schulumfeld, kulturelle und religiöse Identität und Vorurteile. Die Suche nach dem mysteriösen Handydieb führt Kinder verschiedener Kulturen zusammen, die gemeinsam über sich hinauswachsen.