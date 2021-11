Am 15. Oktober 1844 wurde Friedrich Nietzsche im Röcken geboren. Heute erinnert in dem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt nicht nur eine Ausstellung in der Nietzsche-Gedenkstätte an den bedeutenden Philosophen, sondern auch ein neu produziertes Hörstück: "Friedrich Nietzsche – die Welt als Irrtum" ist eine atmosphärische Sound-Collage, die das Innenleben von Nietzsche beleuchtet und dabei Auszüge aus seinen Werken, seiner Krankenakte und seinen Briefen vertont.