Das knapp einstündige Feature "There Will Be Blood – Eine Menstruations-Utopie" widmet sich dem Thema Periode. Ein Thema, das für viele eher unangenehm ist und worüber man nur ungern spricht. Teresa Schomburg zeichnet in dem Feature eine Utopie, in der junge Frauen die Menarche (die erste Menstruationsblutung) feiern, Unternehmen Menstruationsurlaub anbieten und Zyklus-Wissenschaften ein Studienfach ist. "There Will Be Blood" wirbt für einen neuen Umgang mit dem Thema Menstruation und zeigt den Weg in eine zyklutopische Gesellschaft.