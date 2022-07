Die Direktorin des Stadtmuseums, Kerstin Noack, sieht in dem Konvolut große Bedeutung für die Stadt: "Natürlich will jeder die Himmelsscheibe von Nebra finden. Dann brauche ich mir als Museum keine Sorgen mehr zu machen. Aber diese Themen, die mit der Stadtgeschichte zu tun haben – wenn man dann wirklich nach so langer Zeit wieder an Originale rankommt, das ist schon toll." Vor allem, da Hoyerswerda bislang fast keine originalen Hinterlassenschaften von Reimann besitze.

Ein grünes Schulheft, das es in sich hat

Das, was der Himmelsscheibe dabei vielleicht am nächsten kommt, ist ein grünes Schulheft mit handschriftlichen Notizen, vermutlich zu Reimanns Roman "Die Geschwister". Christine Neudeck, die sich viele Jahre im örtlichen Kunstverein für das Andenken an die Schriftstellerin eingesetzt hat, ist von deren gleichmäßiger Handschrift in diesem Notizbuch begeistert. "Die Tagebücher sahen schon so aus: Kleine Schrift, jede Zeile voll beschrieben, jede Seite voll beschrieben. Und kaum Korrekturen drin!"

Bis auf die Einträge vom 3. und 5. Juni. Da ist das Geschriebene abrupt durchgestrichen worden. Stattdessen steht in gar nicht mehr so kleiner Schrift geschrieben: "Scheiße, Scheiße, Scheiße". Museumsleiterin Noack sagt: "Auch das kann man tatsächlich ein Stück weit rauslesen, den Ärger, wenn sie nicht mehr weiterkam, mit dem Text. Den hat sie dann auch so formuliert."

Die Dokumente wurdem vor wenigen Wochen im ehemaligen Wohnhaus von Brigitte Reimann in Hoyerswerda gefunden. Bildrechte: MDR/Eva Gaeding

Leben in Hoyerswerda: Zwischen Ideal und Wirklichkeit

Ärger hatte Brigitte Reimann wohl oft in Hoyerswerda. Insgesamt acht Jahre verbrachte sie hier, ihre wohl produktivste Zeit. Die Schriftstellerin kam 1960 mit ihrem Mann hierher. Neben der Altstadt wuchs da gerade eine völlig neue Stadt aus dem Heideboden. Geplant am Reißbrett für die Arbeiter des Kohlekraftwerks Schwarze Pumpe. In der Stadt lockte ein Experiment: Jeweils einen Tag der Woche sollten die Autoren in der Produktion mitarbeiten, sozusagen auf Du und Du mit dem Stoff ihrer künftigen Romane. Hier schrieb Reimann Bücher, wie "Ankunft im Alltag" (1961) oder "Die Geschwister" (1963). Und natürlich: "Franziska Linkerhand", ihr letzter, unvollendet gebliebener Roman.