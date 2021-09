MDR KULTUR: Warum beschäftigt Sie dieses Kapitel bis heute? Warum lässt Sie das nicht los?

Grit Lemke: Dieses Buch, was ich geschrieben habe, das war tatsächlich so ein Projekt, wo ich immer wusste, dass ich das unbedingt machen muss. Weil das eine Geschichte ist, wo ich das Gefühl habe, dass die so noch nicht erzählt worden ist. Zum einen, aufwachsen in so einer sozialistischen Wohnstadt im Neubau – das wird ja immer konnotiert mit Unterschicht, mit Dunkeldeutschland, dass man sozusagen automatisch irgendwie rassistisch gepolt sein müsste, wenn man in so einer Umgebung aufwächst.

Und zum anderen wollte ich erzählen, wie diese Generation wirklich groß geworden ist und dass sich mit dieser Art von Aufwachsen eigentlich eine große Utopie verbunden hat. Ich wollte einfach beschreiben, wie man dort gelebt hat. Und auch diese sehr solidarische Gemeinschaft beschreiben, in der wir groß geworden sind. Und gleichzeitig habe ich mir persönlich natürlich 30 Jahre lang genau diese Frage gestellt, wie in so einer solidarischen Gemeinschaft, in dieser Wärme, in der wir wirklich groß geworden sind, wie so etwas passieren kann.

Mittwoch, 15. September 2021

Beginn: 18 Uhr

Ort: Kulturfabrik Hoyerswerda, Braugasse 1



Gäste:

Grit Lemke, Buchautorin und Filmemacherin

Christoph Wowtscherk, Historiker aus Hoyerwerda

Jörg Schwirtznik, Polizist in Hoyerswerda

Nils Werner und Christian N. Schulz, Autoren

Anaïs Roth, Redakteurin MDR



Moderation: Carsten Tesch, MDR KULTUR



Und welche Erklärung haben Sie gefunden?

Seit 2014 erinnert ein Mahnmal an die ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Hoyerswerda. Im Hintergrund steht der restliche Block des Vertragsarbeiterwohnheims. Bildrechte: ohne Angabe Ich finde, man muss erst mal diesen Automatismus von "Neubau gleich Nazi" aufbrechen. Dann ist schon mal der Blick frei, dann kann man anders darüber nachdenken. Was mir aufgefallen ist, ist zum einen eben diese starke Regelhaftigkeit, mit der diese Gemeinschaft funktioniert hat – was wahrscheinlich nicht anders ging, wenn dort auf einmal Tausende Leute kommen und innerhalb von wenigen Jahren eine Stadt aus dem Boden stampfen. Die muss sofort funktionieren, die Leute fahren nach Schwarze Pumpe ins Kombinat und müssen sofort produzieren. Da gab es ganz strenge, ungeschriebene Regeln, die jeder wusste, an die man sich halten musste. Zum Beispiel, dass Schichtarbeiter schlafen müssen, dass da Ruhe zu herrschen hat in bestimmten Gebieten. Dass man pünktlich auf Arbeit zu sein hat. Es sind so einfache Dinge, die aber das Funktionieren der Gemeinschaft wahrscheinlich ermöglicht haben.

Und dann kommen da Leute, und kennen diese Regel nicht und verstoßen natürlich auch gegen diese Regeln. Also das war so ein Konflikt, der war eigentlich vorprogrammiert. Wenn man irgendwie durch irgendetwas sich von dem Rest der Gemeinschaft unterschieden hat, dann konnte das schwierig sein. In den Jahren der DDR war das eigentlich nicht so ein Problem, da war es wirklich eigentlich egal, was man gemacht hat. Hauptsache, man war pünktlich auf Arbeit, hat im Schichtbus nicht falsch herum gestanden, hat die Hausordnung gemacht und hat keinen Krach gemacht. Das waren die Regeln. Und wenn man die kannte, dann hat sich auch niemand dafür interessiert, woran man geglaubt hat oder was man gemacht hat.