Grit Lemke schafft es, leicht und humorvoll, vom Lebensgefühl der jungen Menschen in einem Ort, weit weg von der Hauptstadt der DDR, zu erzählen. Es sei merkwürdig, wenn Berliner später behaupteten, sie hätten in der DDR gelebt, so Lemke. Das wüssten die Kinder von Hoy nun wirklich besser.

In ihrem Buch "Kinder von Hoy" bricht die Autorin mit Klischees, etwa dass für Kinder in den Plattenbauten der DDR alles ganz schrecklich gewesen sein müsse. Aber überall – ob in Suhl, in Riesa oder in Dessau – bedeutete es Freiheit, durch die noch unfertigen Viertel zu ziehen. Es sei ein Abenteuer und keine Plattenbauwüste gewesen. Dazu wurde es erst nach der Wende deklariert: "Im Westen, werden wir später lernen, sagt man 'Platte' zu dem, wo wir herkommen", schreibt Lemke. Gleichzeitig entsteht auch eine unfreiwillige Komik: So führte die sozialistische Idee der perfekten Arbeiterstadt zum Beispiel dazu, dass die Großeltern vom Dorf sich beim Besuch in den Wohnkomplexen nicht zurechtfanden, da alles gleich aussah. In ihrem Buch schildert Lemke damit die guten wie die schlechten aber auch die komischen Seiten der sozialistischen Vergangenheit.