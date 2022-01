In Ihrem Film "Gundermann Revier" gelingt es Ihnen ganz hervorragend ein Generationsbild dieser Zeit zu zeichnen. Sie sprechen von der "übersprungenen Generation" – wie meinen Sie das?

Lemke: Diese "übersprungene Generation" ist ein Originalzitat von Gundermann, bei dem ich sehr froh bin, dass ich das gefunden habe, da das im Film auch eine wichtige Rolle spielt. Bei ihm ist der Kontext, der auch ganz wichtig ist, dass er konkret sagt: "Wir sind nie an die Schalthebel gekommen, die man als Macht bezeichnen könnte. Erst haben wir versucht, Sozialismus aufzubauen und jetzt werden uns die Schalthebel sofort wieder weggenommen." Und das ist natürlich diese Generation, da würde ich meine auch dazuzählen. Wenn man sieht, wer im ganzen Land, in der Bundesrepublik, das Sagen hat und wer an den Schalthebeln sitzt – das sind nicht wir.

Das Lausitzer Revier und die einstige "sozialistische Wohnstadt" Hoyerswerda bilden den Hintergrund von Grit Lemkes Biografie von Gerhard Gundermann. Bildrechte: MDR/Uwe Mann/Inselfilm

Ihre wissenschaftliche Laufbahn und Ihre künstlerische Arbeit gehen Hand in Hand. Sind Sie auch immer irgendwie Ethnologin?

Lemke: Total. Das freut mich, wenn das auffällt. Es gibt ein paar Bücher, die in den letzten Jahren erschienen sind und sehr wichtig für mich waren. Zum Beispiel von Annie Ernaux, die sich als eine Ethnologin ihrer selbst bezeichnet – das finde ich sehr schön. Natürlich habe auch ich diesen ethnologischen Blick, dass ich immer versuche, zu verstehen.

Ich komme aus einer Ethnologie der dichten Beschreibung. Dass man immer schaut, was bedeutet das, was die Menschen machen und was bedeutet das für sie. Was bedeutet ein 1. Mai-Umzug? Der Demonstrationszug sagt nichts aus. Die Frage muss sein: Was bedeutet das für die Menschen? Was bedeutet es, am Schichtbus zu stehen? Da immer genau hinzuschauen und das zu beschreiben ist das Ethnologische daran und das ist mir auch sehr wichtig.

Sind die von Ihnen beschriebenen Gewaltausbrüche und die Entwurzelung, ohne das entschuldigen zu wollen, Ausdruck eines Heimatverlustes?

Lemke: Heimat ist für mich ein super zentraler Begriff, das war er schon immer. Im Studium habe ich mich sehr für Heimat und die ganzen wissenschaftlichen Ansätze interessiert, die es da gibt, zum Beispiel von Ina-Maria Greverus oder Hermann Bausinger sowie die ganze westdeutsche Volkskunde. Das war sehr wichtig für mich.

Ich denke, wenn man aus der Lausitz kommt, hat man ein besonderes Verhältnis zu Heimat. Das ist bei uns etwas, was sich immer verändert. Da konnte nie was bleiben wie es ist. Gestern war da noch ein Wald, morgen ist da eine Stadt, die 20 Jahre später wieder abgerissen wird. Das Gleiche gilt für die Tagebaue: da ist ein Dorf, es kommt ein Bagger dann ist das weg, dann ist da eine Grube, ein See und auf einmal stürzt der See wieder ein. Das ist so eine ständige Veränderung, dass man als Mensch, der sich dort bewegt, gezwungen ist, sich damit auseinanderzusetzen.

Gerade für Menschen, die ein Trauma erlebt haben, gibt es nichts Dümmeres und Kontraproduktiveres als die Heimatbewegung. Ich glaube auch wirklich, davon bin ich überzeugt, dass man das Fremde nur umarmen kann, wenn man weiß, wer man selbst ist. Und wenn man weiß, was bei sich das Eigene und das Fremde ist.