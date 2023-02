Der Leipzig Erich-Loest-Preis ist ein besonderer Preis, der sehr viel Wert legt auf gesellschaftspolitisches Engagement, Impulse und angestoßene Debatten. Worin besteht aber die literarische Leistung von Ines Geipel?

Sie besteht vor allem darin, einen ganz eigenen Stil gefunden zu haben in ihren Erinnerungsbüchern und in ihren Sachbüchern. Das ganz Besondere, was uns aufgefallen ist, ist die Verbindung von einer psychologischen Analyse und einer ganz eigenen Begriffsprägung, die sie für dasjenige, was die DDR hinterlassen hat, gefunden hat.

Sie findet Formulierungen und Begriffe, die man so bislang im wissenschaftlichen Diskurs noch nicht hatte. Das ist teilweise ein sehr poetisches Verfahren, mit dem sie umgeht. Sie ist ja auch Professorin für Verslehre, das heißt, sie weiß sehr genau, wie man mit Sprache umgeht. Wir halten das, was sie da an Begriffen geprägt hat, für ausgesprochen hilfreich, wenn man sich mit solchen Fragen auseinandersetzt. Ines Geipel war als Leichtathletin selbst sportlich in der DDR aktiv. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sie haben viel Erfahrung in der Bewertung von Literatur. Sie sitzen beispielsweise aktuell in der Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse. Ist es eigentlich eine aktuelle Tendenz, Preisträger und Preisträgerinnen nicht nur nach ihrem literarischen Können zu beurteilen, sondern auch nach ihrer gesellschaftspolitischen Positionierung und Haltung?

Es kommt ein bisschen auf das Profil des Preises an. Beim Erich-Loest-Preis ist der Begriff der Haltung sogar in die Satzung eingeschrieben. Wir als Jury dieses Preises sind aufgefordert, uns an dem zu orientieren, was die Haltung von Erich Loest gewesen ist. Dementsprechend ist es unumgänglich, dass man genau darauf auch Wert legt.

Beim Leipziger Buchpreis ist das nicht so. Und zumindest in den zwei Jahren, die ich bisher bei der Jury mitgearbeitet habe, war es nie so, dass Haltung eine Rolle gespielt hat. Aber man kann sich natürlich nicht ganz frei davon machen, das gerade in der Kategorie Sachbuch bestimmte Einstellungen zu gesellschaftlichen Fragen einzelnen Mitglieder der Jury sympathischer oder unsympathischer sind. Damit kommt Debatte über Haltung auch in solche Jury-Beratungen immer wieder mit herein. Aber es war nie so, dass wegen einer Haltung jemand ausgezeichnet oder auch nicht ausgezeichnet wurde. Zumindest nicht bei den Sitzungen, bei denen ich dabei war.