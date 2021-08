Buchtipp "Dresden wieder sehen": Ingo Schulze entlarvt Mythos um seine Heimatstadt

Schriftsteller Ingo Schulze wurde 1962 in Dresden geboren und ist dort auch aufgewachsen, bevor er zum Studium nach Jena ging. Später lebte er u.a. in Altenburg und ist heute in Berlin zu Hause. Doch seine Heimat lässt ihn nicht los: Sein Roman "Die rechtschaffenen Mörder" spielt in Dresden, und kürzlich wurde Schulze mit dem Kunstpreis der Stadt geehrt. In seinem neuen Buch "Dresden wieder sehen" setzt sich der Autor mit den politischen Entwicklungen in seiner Heimat auseinander: mit Pegida, Demonstrationen gegen Rechtsradikale und den Verwerfungen zwischen Ost und West.