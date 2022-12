Nachdem Ingo Schulze Ende der 180er-Jahre in Jena Klassische Philologie und Germanistik studiert hatte, lebte er einige Jahre in Altenburg. Zunächst als Dramaturg am Theater und nach 1990 als Mitbegründer einer unabhängigen Zeitung. Er wusste also, worüber er schrieb, als er 1999 "Simple Storys: Ein Roman aus der ostdeutschen Provinz" veröffentlichte. Im Mittelpunkt der 29 Geschichten, die in Altenburg spielen und sich zu einem Roman verbinden, stehen Kellnerinnen, Sekretärinnen, Taxiunternehmer und Journalisten. Nach der großen historischen Zäsur, die der Mauerfall für sie war, müssen sie ihr Leben neu sortieren, was nicht allen gelingt. Ingo Schulzes nüchtern-lakonische Beschreibung der ostdeutschen Nachwendegesellschaft ist so gnadenlos wie überzeugend.

Das ostthüringische Altenberg ist der Schauplatz von Ingo Schulzes Roman "Simple Stories". Bildrechte: dtv