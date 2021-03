Der Berliner Schriftsteller Ingo Schulze erhält den diesjährigen Preis der 15 Literaturhäuser in Deutschland , Österreich und der Schweiz. Wie das Netzwerk am Freitag mitteilte, wird der in Dresden geborene Autor vor allem für seine literarische Auseinandersetzung mit der DDR-, Wende- und Nachwendezeit gewürdigt.

Dabei habe er diese Ära immer "ins Verhältnis zur Gegenwart, zum ungebremsten und entsolidarisierten globalen Kapitalismus" gesetzt, hieß es weiter zur Begründung. Bei Schulzes Lesungen vermittelten sich die Lust an der Sprache und am Spiel sowie seine Liebe zu den Figuren und ihren Verstrickungen unmittelbar. Der Preis ist mit 20.000 Euro und einer Lesereise durch die Literaturhäuser verbunden.

Ingo Schulze studierte klassische Philologie in Jena und arbeitete zunächst als Schauspieldramaturg und Zeitungsredakteur. Die Wende und den Weg zur Wiedervereinigung hat Ingo Schulze als Zeitungsmann in Altenburg erlebt. Spätestens seit seinen "Simple Storys" (1989) gilt Schulze als Star der Gegenwartsliteratur. In karger präziser Sprache lässt er darin Menschen von ihren Schicksalen nach dem Mauerfall erzählen. 2005 erschien Schulzes Briefroman "Neue Leben". Darin beschreibt der Hauptheld, dessen Biografie große Ähnlichkeit mit der des Autors hat, seine Erlebnisse als Schriftsteller und Zeitungsredakteur in der DDR und der Wendezeit.



2020 erschien sein jüngster Roman "Die rechtschaffenen Mörder". Damit war er nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2020. In dem politisch brisanten Roman geht er der Frage nach, wie ein aufrechter Mensch in Gestalt des Dresdner Antiquars Norbert Paulini zum Reaktionär werden kann.