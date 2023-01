Die Stadt Radeburg vergibt seit 2018 gemeinsam mit der Galerie Komische Meister Dresden den Heinrich-Zille-Karikaturenpreis für den deutschsprachigen Raum. Der Wettbewerb steht in der Tradition des Malers, Grafikers und Karikaturisten Heinrich Zille, der 1858 in Radeburg geboren wurde und später in Berlin zum populären Künstler avancierte. Der mit einem Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro dotierte Wettbewerb trug 2023 den Titel "Wohl bekomm's!". Zu sehen sind die besten Arbeiten in der gleichnamigen Sonderausstellung im Heimatmuseum Radeburg.