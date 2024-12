Wie fühlt es sich an, als junge Frau dort aufzuwachsen und eine Zukunft zu planen, wo eigentlich alle nur wegwollen? Jella geht es genau so. In ihrer ersten Liebe erlebt sie Gewalt und kehrt schließlich in ihr Elternhaus in der Lausitz zurück. Dort reflektiert sie eine Jugend geprägt von patriarchalen Strukturen, weiblicher Zurichtung, Gangsterrap, Glitzerlipgloss und dem ständigen Gefühl, in einer Region zu leben, die von Perspektivlosigkeit und Abwanderung gezeichnet ist.