Aus "Gebrauchsanweisung fürs Zugfahren" Ich liebe diese kleine, kurze Bahn nach Tangermünde. Das sind nur ein paar Kilometer, aber das sind tolle historische Orte, die mich auch inspirieren. Und wenn man in Tangermünde sehr früh am Morgen in den Zug einsteigt, ist man am Abend in Paris oder in Stockholm.