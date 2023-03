Ein vielschichtiger Blick auf die DDR

Das Konzept des Buches geht auf. Es liest sich großartig. Es ist atemberaubend. Wensierski macht nicht nur miterlebbar, was unmittelbar geschah, sondern er schaut in Rückblicken auch auf die Vorgeschichte. Auf die Geschehnisse rund um die Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976 etwa, bei denen die Jenaer Kreise eine große Rolle spielten. Auch darüber sind viele neue Details zu erfahren, darüber, wie Leute wie Jürgen Fuchs und auch Roland Jahn Kontakte nach Berlin suchten, zu Schriftstellern, aber auch zu vielen jungen Leuten im Land, die genauso schockiert wie sie waren.

Wensierskis Buch ist die Messlatte für jede weitere Beschäftigung mit dem Thema. Matthias Schmidt, MDR KULTUR-Literaturkritiker

Zudem nimmt sich Wensierski die Zeit, in die Biografien der Stasi-Leute zu blicken, auch das ist aufschlussreich. Mit der Gnade des großen zeitlichen Abstands entsteht so ein sehr vielschichtiger Einblick in dieses Land DDR, das viele unterstützten, in dem viele schweigend mitmachten und einige wenige eben aufbegehrten. Dieser etwas weitere Blick, der früheren Publikationen nicht möglich war – zu frisch waren die Wunden, zu aufgeheizt die Debatten – ist eine große Bereicherung.

In seinem Sachbuch "Jena-Paradies. Die letzte Reise des Matthias Domaschk" zeichnet Peter Wensierski die letzten Tage des DDR-Bürgerrechtlers Domaschk nach. Bildrechte: Verlag Ch. Links

Die einfallsreichen Methoden der DDR-Opposition

Neben der Überzeugung dieser jungen Leute, ihrem unbedingten Willen, etwas in der DDR ändern zu wollen, besticht vor allem ihr Einfallsreichtum. Ihre Proteste sind oft frech und mit Humor angelegt. Beispielsweise als sie an einem 1. Mai ein eigenes Transparent anfertigen und an ihr Wohnhaus in Jena hängen: "Wie jedes Jahr am 1. Mai sind wir für Losung Nummer 2" steht darauf. Als die Stasi kommt und verlangt, das Plakat zu entfernen, sagen sie, Losung Nummer 2 sei doch "Proletarier aller Länder, vereinigt euch". Zugleich fotografierten sie solche Aktionen und verschickten die Bilder als Postkarten durch das Land – es ist, bei allem Ernst, immer auch ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Stasi.

Ein Schriftzug an der Stasi-Zentrale in der Berliner Normannenstraße am 19. Februar 1990. Bildrechte: imago images/Rolf Zöllner

Der Fall Matthias Domaschk und seine Folgen

Den Folgen des Falles Domaschk ist das letzte Kapitel des Buches gewidmet, in dem alles erzählt wird, was danach geschah. Dass die Opposition in Jena nach Domaschks Tod nicht schwächer, sondern stärker wurde, mehr Aktionen als zuvor veranstaltete. Dass auch die, die das Land verlassen wollten oder mussten, immer weiterarbeiteten, zum Beispiel Roland Jahn, genannt "Gag", der später die Stasi-Unterlagenbehörde leitete. Wir erfahren auch, dass der Fall Domaschk im Grunde juristisch nie zufriedenstellend abgeschlossen wurde und dass Freunde von ihm bis heute an der Stasi-Version vom Selbstmord zweifeln.

Gemeinsamkeiten der Jugend in Ost und West

Sehr spannend ist nicht zuletzt, dass Wensierski am Ende mit einer eigenen Analyse schließt, die sogar Gemeinsamkeiten von Ost und West in diesen Jahren entdeckt. Denn auch im Westen rebellierte ein Teil der Jugend: in linken Gruppen, in der Friedensbewegung. Als Hausbesetzer. Mit ihrer Musik. "Ein Vierteljahrhundert nach dem Ende des zweiten Weltkriegs wuchs eine neue Generation heran – mit frischen Ideen, abweichenden Gefühlen und alternativen Lebensvorstellungen, inspiriert von einer weltweit radikalen Veränderung der Jugendkultur", schreibt Wensierski.