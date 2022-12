Sachbuch nutzt die Methode der "historischen Empathie"

Wulfs Methode erinnert an das, was Kafka-Biograf Reiner Stach einmal als "historische Empathie" bezeichnet hat, also die tiefe Einfühlung in die Zeit, mit der man sich beschäftigt. Von einem Panorama-Standpunkt aus zoomt sie immer näher an ihr Figurenensemble heran, streut wie nebenbei Wissenswertes über die politischen und gesellschaftlichen Hintergründe ein. Napoleon schwebt immer wieder als Weltgeist vorbei, bis ihre Protagonisten uns schließlich plastisch vor Augen treten.

Andrea Wulf hat für ihr aktuelles Buch "Fabelhafte Rebellen" Tagebucheinträge, Briefe und zeitgenössische Berichte ausgewertet. Bildrechte: Antonina Gern

Aus etlichen Briefen, Tagebucheinträgen, zeitgenössischen Berichten schöpft Wulf ihre Kenntnisse, zeichnet den Alltag und das Zusammenleben einer Gruppe von Bilderstürmern nach, die Philosophie und Poesie grundlegend erneuern wollte. Der Begriff des Romantischen taucht hier im Jenaer Kreis bekanntlich erstmals in einem emphatischen Sinne auf.

Intrigen im Jenaer Kreis führten zum Scheitern

Wulf lässt uns fast unmittelbar und manchmal kokett teilhaben an den Dynamiken der Gruppe, an den Deutungs- und Machtkämpfen auf dem Feld der Literatur, an den Intrigen, Klatschgeschichten und Boshaftigkeiten, die hinterrücks brieflich oder über Zeitschriften ausgetauscht wurden.

Die sind schon sehr kritisch gesehen worden vom literarischen Establishment. Andrea Wulf, Kulturhistorikerin und Buchautorin

Der ältere Geheimrat Goethe steht dabei meist zwischen allen Stühlen. Die Autorin zeigt die Grenzen auf, an die das Ideal des erstmals in den Mittelpunkt gerückten Ichs unweigerlich stoßen musste: Ein vom Selbst getriebener und überzeugter Kreis aus individuellen Geistern kann nicht lange als Kollektiv funktionieren, sondern dreht früher oder später hohl. Und wo der freie Wille regiert, wächst auch der Widerstand. Die Schlacht von Jena und Auerstädt im Jahr 1806 brachte einen Sieg der napoleonischen Truppen gegen die Preußen. In dieser Zeit wirkte auch der Jenaer Kreis der frühen Romantiker. Bildrechte: C. Bertelsmann

Selbst im relativ toleranten Sachsen-Weimar ging Herzog Carl August manches Treiben zu weit, und die libertären Auffassungen erschreckten nicht nur biedere Moralapostel. Auch im Jenaer Kreis selbst gab es wenig romantisch anmutende Zwistigkeiten. Eifersucht, Missgunst, Schicksalsschläge taten ihr Übriges, um das Experiment scheitern zu lassen und die Frühromantiker in alle Winde zu verstreuen. Ihre Ideen aber waren in der Welt. Und wie Wulf in einem Epilog zumindest andeutet, waren sie weit über den deutschsprachigen Raum hinaus einflussreich.

Angaben zum Buch Andrea Wulf:

"Fabelhafte Rebellen. Die frühen Romantiker und die Erfindung des Ich"

Aus dem Englischen übersetzt von Andreas Wirthensohn

Verlag C. Bertelsmann

528 Seiten, gebunden

ISBN: 978-3-57010-395-1

30 Euro