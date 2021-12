Was am gedruckten Schmidt-Text so wahnsinnig kompliziert anmutet, dient jedoch einem einfachen Zweck. Indem Schmidt penibel jede Lautung notiert, führt er Regie über das Lesen; er verwandelt uns Leser in Hörer. Wir hören auf das, was wir stumm – wie Schulanfänger, die sich noch alles zusammenbuchstabieren müssen – mit den Lippen lesen.