Johann Reinhold Forster wurde 1729 in Dirschau in Polen geboren. Die Jugend verbrachte er also in der Provinz, bevor er das Joachimsthaler Gymnasium in Berlin besuchte. Diese Eliteschule ermöglichte ihm eine erstklassige Ausbildung, förderte sein Sprachtalent und beflügelte seine Weltoffenheit. Forster lernte globalisiert, beschäftige sich mit französischer Philosophie und lebte im Geist der Aufklärung.