Gerade noch rechtzeitig genug emigrierte sie nach Paris, lernte dort ihren späteren Partner, den Fotografen Robert Capa, kennen und wurde als Gerda Taro später eine renommierte Kriegsreporterin.

Stadtführer zum Entdecken jüdischen Lebens in Leipzig

Es ist nur ein Beispiel von etwa 50 in diesem Buch, und vermutlich gäbe es noch viele interessante Biografien zu entdecken, zu dechiffrieren und damit jüdische Schicksale dem Vergessen zu entreißen. Nora Pester führt mit ihrem Buch auch in die Stadtgeschichte: an Orte und Plätze, zu Geschäften, Theatern, Konzertsälen – dorthin, wo Menschen einst gewirkt, gelebt und geliebt haben.

Doch es ist eben auch immer eine Geschichte zwischen Akzeptanz, Vertreibung, Ausgrenzung und Konflikten. Das Buch gibt Einblick in Lebenswelten mit den unterschiedlichsten Biografien: Der Komponist Hans Eisler gehört dazu, der Musikverleger Henri Hinrichsen, die Musiker Rolf und Joachim Kühn, aber auch die Anwältin Felicia Schulsinger-Hart. Sie war die erste und einzige jüdische Anwältin mit einer eigenen Kanzlei in Leipzig. Bis 1933. Dann bekam auch sie Berufsverbot.

Schicksale zwischen Akzeptanz und Vertreibung

Das Buch skizziert Lebens- und Berufswege von Musikern, Händlern, Rabbinern, Lithografen, Besitzer von Rauchwarenläden, denn der Handel mit Pelz- und Lederwaren war in Leipzig von Bedeutung. Bei einem dieser Händler lernte auch der junge Hermann Axen nach der Schule einen kaufmännischen Beruf. Er lebte in einer kleinbürgerlichen jüdischen Familie, wurde 1916 in Leipzig geboren. Später – in der DDR – war er für Agitation und Propaganda zuständig. "Seine Biografie ist eine besonders tragische", so Nora Pester.

... er und seine Familie haben sämtliche Strukturen im Nationalsozialismus durchlaufen und durchlitten. Er selbst war im Zuchthaus, im Exil, hat verschiedene Konzentrationslager erlebt und überlebt. Und macht dann 1945 eine steile Karriere in der DDR. Nora Pester, Autorin "Jüdisches Leipzig"