Verlagsgründung aus der Not

Um das Jahr 2000 stellte sich bei einzelnen Manuskripten die Frage nach einer möglichen Veröffentlichung. Verlage waren nicht daran interessiert und einen Literaturagenten konnte sich keiner der Schreibenden leisten. "Und da habe ich dann gesagt: 'Gut ich bin freiberuflich, ich werde also einen Verlag gründen.'" So Ritschel.

Über fünfzig Bücher hat er seitdem herausgebracht. Schritt für Schritt entstehen sie in Handarbeit. Denn Ritschel ist Lektor, Drucker, Buchbinder und Verleger in Personalunion. Und bis März dieses Jahres war er auch weiterhin der Leiter der Literaturwerkstatt, reiste dazu wöchentlich in fünf verschiede Städte des Kulturraumes – nach Riesa, Meißen, Pirna, Bad Schandau und Großenhain. Unermüdlich, insgesamt 26 Jahre lang. Angetrieben hat ihn dabei vor allem die Literatur selbst.

Großer Wurf nicht möglich

Der Autor mehrerer Romane und Erzählbände nimmt den Prozess des Schreibens sehr ernst. Als Messlatte in seiner Werkstatt diente immer die Weltliteratur, sagt Ritschel "und wer mit dem Niveau nicht klarkam, der ist auch wieder gegangen." Unter seiner Anleitung entstanden so Romane, Erzählungen, Dramatik "und wir haben gute Lyrikerinnen dabei gehabt, also ich würde sagen, eine Literatur, die sich sehen lassen kann. Aber der große Wurf ist nicht möglich." meint Ritschel. Der muss es vielleicht auch gar nicht immer sein.

Jürgen Ritschel hält Renate Pätzolds Erzählungsband "Ein Blick zurück" in den Händen, der bald in seinem Verlag erscheinen wird. Bildrechte: MDR/Eva Gaeding

Lebenserfahrungen zugänglich machen

Kamen Anfangs viele Schüler, nehmen inzwischen vor allem ältere Menschen das Angebot wahr. Für Ritschel hat das "den Vorteil, dass die über sehr viele Dinge reden können, die sie erlebt haben. Gibt’s also dann Nachkriegsgeschichten und so weiter, alles Mögliche." Wie zum Beispiel Renate Pätzold, deren Buch "Ein Blick zurück" bald im Verlag Jürgen Ritschel erscheint. Im Klappentext schreibt sie, im Alter sei ihr das Schreiben ein Bedürfnis geworden. Verdichtet zu einem Buch blieben ihre Erinnerungen nicht der Kaffeerunde vorbehalten, sondern wandern zu Freunden und fremden Menschen, bis es vielleicht mal ihre Enkel und Urenkel in der Hand halten.

Aufhören – nicht wirklich