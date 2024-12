Leichtfüßig, poetisch, oft atemlos erzählt Chantal-Fleur Sandjon in Versen von häuslicher Gewalt und Rassismus, von der Liebe zwischen zwei jungen Frauen, von Selbstfindung und Familie. Sie beschreibt, was es für Nova als Person of Color heißt, den eigenen Weg zu finden. Die Versform hat eine zusätzliche Ausdruckskraft: Dann, wenn der Text Gefühle und Gedanken sichtbar macht. Wenn Zeilen zum Beispiel in Herzform gedruckt sind oder der Text komplett auf dem Kopf steht, als der Stiefvater wieder auftaucht.