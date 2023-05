Wilburs Unglück beginnt in der 7. Klasse, als er vom Homeschooling das erste Mal in eine Schule kommt. Er wird als klassischer "Außenseiter" beschrieben, der Gedichte, verfasst und später Schriftsteller werden will. Freunde hat er keine, sich selbst findet er zu dick. Er hadert mit seinen Körperproportionen und hat Angst, zu den falschen Momenten sexuell in Wallung zu geraten. All das beschreibt Wilbur in einem Brief, der in die Zeitkapsel seiner Schule gelegt werden soll.