In seinem alten Leben, in einer anderen Zeit war Art ein tödlicher Krieger. Jetzt ist er wiedergeboren mit seinem alten Wissen, steckt aber in einem niedlichen Babykörper. Um diese neue Welt, die voller Magie und unbekannter Wesen ist, zu verstehen, muss Art erst einmal krabbeln lernen, um ins Arbeitszimmer der Eltern zu gelangen. Dort sind dann Bücher, voller Wissen und Erkenntnisse. In einem liest er von Mana, der magischen, vererbbaren Kraft, die Menschen an diesem Ort und zu dieser Zeit haben können. Seine Eltern gehören zu diesem Kreis und so bringt sich klein Art selbst bei, Zugriff auf sein Mana zu erlangen.

Bildrechte: Carlsen Manga