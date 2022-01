Es gehört zu den Erfolgsrezepten der Schriftstellerin Juli Zeh, in ihren Büchern aktuelle politische Themen zu behandeln. Das hat die Autorin, die am Leipziger Literaturinstitut studierte, schon in ihrem Buch "Unterleuten" getan, als sie die Probleme auf dem ostdeutschen Land beschrieb. Oder aber in "Corpus Delicti", als sie von einer Gesundheitsdiktatur schrieb. An das Thema dieses Buches mag man denken, wenn man die Autorin auf die politischen Verwerfungen nach zwei Jahren Pandemie anspricht. Sie kritisiert seit Beginn der Corona-Maßnahmen die Verhältnismäßigkeit von Freiheitseinschränkungen. Nicht nur als Künstlerin, auch als studierte Juristin und Brandenburger Verfassungsrichterin betont sie die Grenzen staatlicher Eingriffe. Eine Haltung, die sie auch gegenüber MDR KULTUR bestätigt, wenn sie nach den aktuellen Corona-Demos gefragt wird, die seit Wochen Tausende Menschen auf die Straßen bringen, die in großen Teilen die Kontakt-Regeln missachten und antidemokratischen Kräfte mitlaufen lassen.

Aktuell finden in Deutschland zahlreiche Demonstrationen gegen die möglichen Coronaregelungen statt. Bildrechte: IMAGO / BeckerBredel