Andreas Reimann ist Lyriker, Journalist und Grafiker. Geboren am 11. November 1946 als Sohn einer Leipziger Künstlerfamilie, begann er 1965 ein Studium am Literaturinstitut "Johannes R. Becher", das nach der Wende als Deutsches Literaturinstitut Leipzig (DLL) wiedergegründet wurde.



Exmatrikuliert wegen seiner Kritik an der Kulturpolitik der SED, wurde Andreas Reimann 1966 zum Wehrdienst eingezogen und 1967 wieder entlassen. Ab 1968 saß er anderthalb Jahre im Gefängnis wegen "staatsgefährdender Hetze", danach war Reimann Brauerei-Hilfsarbeiter, Lager- und Transportarbeiter und Lohnbuchhalter.



Seit 1973 lebt er als freier Schriftsteller, zwei seiner Gedichtbände erschienen in der DDR, sein Debüt unter dem Titel "Die Weisheit des Fleischs" 1975 im Mitteldeutschen Verlag. Später bekam er eine Publikationssperre. Er überlebte materiell lange als Chanson-Dichter, schrieb über 500 Lieder für Stefan Krawczyk ("Der Clown"), für Hubertus Schmidt, für die Dresdner Rockband Lift.



Ab 1993 folgten weitere Buch-Veröffentlichungen. 2006 erschien "Der trojanische Pegasus" im Mitteldeutschen Verlag, eine Gedichtsammlung aus allen Schreibphasen des Autors und über 50 Erstveröffentlichungen. 2012 erschien in der Connewitzer Verlagsbuchhandlung der Band "Bewohnbare Stadt" mit Gedichten Reimanns über das alte und das neue Leipzig, ausgezeichnet mit dem Rössing-Preis als schönstes Buch über Stadt und Region.



Derzeit bringt die Connewitzer Verlagsbuchhandlung eine auf elf Bände angelegte Gesamtausgabe heraus, gefördert durch die Andreas-Reimann-Gesellschaft.