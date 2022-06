Interview Leipziger Karl-May-Expertin über kulturelle Aneignung

1912 starb Karl May, doch die erschaffenen Helden des Schriftstellers, allen voran Winnetou und Old Shatterhand, leben mit ihren Abenteuern bis heute fort und mit ihnen ein großer Mythos. Lange herrschte der Glaube, seine Erzählungen würden authentisch das Leben Indigener beschreiben. Dem derzeit kontrovers diskutierten Begriff der "Kulturellen Aneignung" nähert sich MDR KULTUR in seiner Podcast-Serie "Winnetou ist kein Apache" und befragt zahlreiche Menschen aus Wissenschaft, Kunst und Kultur dazu, darunter Jenny Florstedt: Sie ist Co-Redakteurin der Zeitschriften "Karl May & Co" und "Karl May in Leipzig", sowie seit 2000 Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Karl-May-Hauses in Hohenstein-Ernstthal.