In unserem Ordnungswahn haben wir nicht bemerkt, dass wir in unseren Gärten, die einstmals dazu dienten, uns zu versorgen, der Natur den Krieg erklärt haben. Wir stehen an der Front, ohne zu realisieren, dass wir diese verlustreiche Schlacht auch gegen uns selbst führen.

Die Distanz zwischen Mensch und Natur, der Karsten Nitsch in seinem Buch auf teils naturphilosophische Art nachspürt, hat auch in der Lausitz bereits manch irreversible Spur hinterlassen. So habe die in der Region intensiv betriebene Landwirtschaft den Lebensraum vieler Tiere vernichtet. Arten wie das Rebhuhn und den Kiebitz seien gar aus der Lausitz verschwunden, bedauert Nitsch. Gleichzeitig entstünden jedoch im Tagebau neue, vom Menschen unberührte Landschaften, in denen manche Arten sogar optimalere Bedingungen finden: Die Kreuzkröte etwa sei nach langer Abwesenheit in die Lausitz zurückgekehrt, erzählt Nitsch.

Wildschweine mit Frischlingen. Bildrechte: Karsten Nitsch

Die Natur erobert sich ihren Lebensraum zurück, dort wo es der Mensch zulässt. Kaum verwunderlich also, dass insbesondere in Corona-Zeiten Hochbetrieb in den Wäldern der Lausitz herrscht: Im Frühsommer blühen nicht nur die prächtigen Orchideen und andere Blühpflanzen, auch die meisten Vogelarten haben ihre Jungen ausgebrütet. In der Teichlausitz erlebt man überall Gänse und Schellenten. Und, laut Nitsch eine mögliche Folge des Lockdowns, hätten mehr Schmetterlinge denn je Einzug im Wald gehalten: "Es wurde weniger Auto gefahren, die größeren Einwirkungen durch uns Menschen auf die Natur waren zurückgenommen in dieser Zeit. Ich würde mir so sehr wünschen, dass dieser Zustand anhält, dass dieser rücksichtsvolle Umgang in Zukunft in den Mittelpunkt rückt. Das tut uns und der Natur gut."