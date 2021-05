In jeder größeren ostdeutschen Stadt gibt es heute diese Quartiere, die einen mit ihren Jugendstilhäusern und Fabrikantenvillen in das frühe 20. Jahrhundert versetzen. Erst hatten diese Viertel das Glück, vom Bombenhagel des Zweiten Weltkrieges halbwegs verschont zu bleiben, dann hatte die DDR kein Geld, die Zeugnisse des Manchesterkapitalismus abzureißen und schließlich fanden sich zugereiste Investoren, um sie originalgetreu zu sanieren und meistbietend zu verkaufen. In Chemnitz heißt dieses Viertel Kaßberg, das über dem Rest der Stadt auf einem Hügel thront. Hier wurde 1967 Patricia Holland Moritz geboren und hier spielt auch ihr Roman, den sie "Kaßbergen" genannt, aber doch recht nahe an der Wirklichkeit entlang geschrieben hat. Etwa, wenn sie die Phase der Industrialisierung in einigen prägnanten Zeilen zusammenfasst.