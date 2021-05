Kerstin Hensel: "Cinderella räumt auf" Bildrechte: Luchterhand

Aber die Autorin verfügt nicht bloß über einen dermaßen herrlich mokanten und spitzzüngigen Tonfall. Zuweilen kippt ihre Diktion ins Melancholische, etwa dann, wenn sie sich an ihre Geburtsstadt Chemnitz erinnert.



In ihrem Poem "Gruß vom Kaßberg" schwärmt Hensel von einem der größten Gründerzeitviertel Sachsens. Daraus entwickelt sich ein ganzer Zyklus von Huldigungen an Orte, deren Atmosphäre sich ihr einprägte.



Dazu zählt unbedingt die Kleinstadt Meuselwitz, aus der Wolfgang Hilbig stammte, ein Büchnerpreisträger, den sie stets bewundert. Oder Hameln an der Weser, das durch seine Rattenfänger-Sage Ruhm gewann.



Ähnlich wie Werner Bergengruen in seinem früher populären Opus "Deutsche Reise" absolviert die Lyrikerin einen Streifzug durch ihre Heimat. In Zeilen über die erloschene Bergbautradition im Erzgebirge stößt sie in fast mythische Dimensionen vor.