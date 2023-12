Am Ende des Buches wird eine Skyline in über einer Million kleiner Punkte abgebildet, die tatsächlich mit dem bloßen Auge zu erkennen sind. Der von der "New York Times" gefeierte Autor Svenk Völker arbeitet in seinem Buch mit dem Prinzip des Verdoppelns, also: 1+1, 2+2, 4+4, 8+8 ... bis eben zu jener Zahl, die größer ist als eine Million.