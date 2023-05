Caspia ist fast 13 Jahre alt. Sie muss den gesamten Sommer in Brooklyn, New York, verbringen, weil die Mutter exotische Kochkurse besuchen will und der Vater auf einer Baustelle gebraucht wird. Ganze elf Wochen ohne ihre Freundinnen? Das ist eine Katastrophe! Doch dann findet Caspia zehn Briefe in einer alten Kommode.



Diese Briefe hat das blinde Mädchen Rosalinde so um das Jahr 1958 an seine Schwester geschrieben, als sie mit ihrem Vater, einem Botaniker, auf Reisen war. In Rätseln beschreibt Rosalinde verschiedene Pflanzen. Diese Knobelaufgaben ermuntern Caspia dazu, hinauszugehen, um die Welt und die Pflanzen in Brooklyn zu entdecken. Bei ihrer Detektivarbeit findet Caspia viele Freunde, lernt eine Menge über Pflanzen und schlägt in der vorher so ungeliebten Großstadt tatsächlich Wurzeln.