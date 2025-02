Sonne, Meer, der starke Wunsch nach einem Erdbeereis und ein fesselndes Buch für den Papa – so beginnt Mikas verrücktes Eiswagen-Verfolgungs-Abenteuer, das sich die Autorin Katja Gehrmann ausgedacht hat. Wie jeden Tag sind die beiden Urlauber früh am Strand, sie schwimmen und spielen Federball. Dann liest der Vater in seinem Buch und Mika wartet auf den Eiswagen. Auch heute will Mika ein Eis, nur der Vater ist gerade an einer seeehr spannenden Stelle im Buch. Mika darf deshalb allein los, muss aber versprechen, nur bis zum Eiswagen zu gehen.