Die Geschichte, die das Buch erzählt – nur wenig verstellt, leicht verfremdet, ist die Geschichte meiner eigenen Mutter. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für Kinder etwas ist, was ihnen zum Teil fast zugängiger ist als Erwachsenen. Sie sind weniger irritiert, wenn ein alter Mensch vielleicht etwas seltsam ist, deutlich anders ist als sie selber in seinen Reaktionen, in dem was er sagt.

Friedbert Stohner, Autor