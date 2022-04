Franziska Gehm erzählt eine Superhelden-Geschichte für Kinder. Bildrechte: Rowohlt

In sehr witzigen Listen versucht das Powermädchen dem auf die Spur zu kommen und die Lage zu analysieren. Die Eltern sind keine große Hilfe, aber in Jole, dem Neuen in der Klasse, findet Carla überraschend einen guten Kumpel. Und so beginnt ein gemeinsames Abenteuer, in dem eine Geheimorganisation, ein dubioser Auftrag und Carlas besondere Fähigkeit eine Rolle spielen.

Kommt die Handlung zunächst ein wenig langsam in Schwung geht es dann Schlag auf Schlag und eine rasante, humorvolle und spannende Geschichte wird aufgerollt. Die im thüringischen Sondershausen geborene Autorin Franziska Gehm erzählt urkomische Momente, schreibt gute Dialoge, und das offenes Ende lädt zum nächsten Band dieser Reihe ein, in dem sich Carla zur Superheldin mausern könnte.