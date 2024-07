Fahrradfahren ist nicht nur eine mechanische Angelegenheit, sondern auch eine höchst emotionale. Das zumindest verdeutlicht das Kindersachbuch "Fahr Rad". In diesem Buch wird von der mehr als 200 Jahre langen Beziehung von Mensch und Rad erzählt. Das Fahrrad also als Begleiter, mit dem im Alltag Wegstrecken absolviert werden, das aber auch ein Mittel für ungewöhnliche Reisen ist. Das besondere Freiheitsgefühl beim Fahrradfahren wird anschaulich in Bild und Text beschrieben und ausgiebig gefeiert. Dabei werden verschiedene Aspekte rund ums Rad ernsthaft beleuchtet: Wie ist die Idee vom Fahrrad überhaupt entstanden und wie hat sie die Welt tatsächlich verändert? Was macht das Fahrradfahren mit unserem Körper und unseren Gefühlen, wie beeinflusst diese Bewegungsweise ganze Städte und Landschaften? Welche Regeln gelten dabei und was ziehe ich an?