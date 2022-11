"Drache undercover" ist ein Comic-Roman, der über ungewöhnliche Freundschaften und vom sogenannten Andersssein erzählt. Bildrechte: Ueberreuter Verlag

Uralte Drachengesetze besagen, dass ein Drache seinen Schatz stets klug und ordentlich verwahren muss. Dass er die kniffligsten Rätsel stellt, die man sich vorstellen kann und dass er sich ausschließlich nur von Dörfern ernähren darf. Doch was ist, wenn man zwar ein Drache ist, aber gar kein Interesse an diesen Dingen hat – sondern lieber ein Ritter werden will? Dann wird man nach einer verpatzten Drachenprüfung (was bisher noch keiner geschafft hat) aus dem Haus geworfen und steht auf eigenen, knubbeligen grünen Füßen. So wie Mini-Drache Lennart in diesem Comic-Roman. Lennart liebt Bücher und "Das große Ritter-Handbuch für Anfänger" hat ihm seine Bestimmung gezeigt: Er will ein echter Ritter werden. Dabei unterstützt ihn Albrecht, sein majestätisches Schlachtross (eigentlich ein sprechender Ziegenbock). Da Albrecht ein Abenteurer und Trendsetter ist, hat er schon eine Menge von der Welt gesehen und kann so den Jungdrachen tatkräftig beraten – egal ob es dabei um Turniere, Bauernaufstände oder Prinzessinnen geht.



Dieser Comic-Roman erzählt in vielen schwarz-weiß-Bildern und einer großen Menge an Schriftarten eine verrückte Geschichte, die sich zum Teil auf bekannte Märchen bezieht. Das ist manchmal ein wenig albern, aber oft auch sehr lustig und unterhaltend. Hier geht es um Spaß an der Story, um ungewöhnliche Freundschaften und auch ums sogenannte Anderssein.