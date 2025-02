Grilled-Cheese-Kimchi-Sandwiches, die einem aus dem Truck gereicht werden, Essen aus dem Papier und mit lieben Leuten an einem Stehtisch – und dann ein Stand weiter gehen für den perfekten Nachtisch, am besten Buttermilch-Heidelbeer-Waffeln. Schon beim Blättern durch die Seiten kommen die Erinnerungen angerauscht, an Streetfood-Festivals, die mal besucht wurden und eigene Parties mit Fingerfood. Der Koch und Romanautor Stevan Paul ist einer der Veteranen der Streetfood-Küche, vor zehn Jahren schon hat er in seinem Buch "Auf die Hand" die damals boomende Straßenküche portraitiert, nun legt er mit einem vegetarischen Band an Rezepten nach. Natürlich ist dies der Tatsache geschuldet, dass wir alle in den letzten Jahren (noch) bewusster essen und gerade junge Menschen ganz selbstverständlich auf Fleisch verzichten.