Die Leselust der Menschen in Aschersleben ist durch die Krise nicht zu bändigen. "Zwischen 60 und 100 Leuten kommen jeden Tag" sagt Susanne van Treek, die Leiterin der Kreisbibliothek. Dabei handele es sich meist um Familien mit kleinen Kindern oder um ältere Leute. Häufig würden immer noch Romane und Bestseller ausgeliehen, wie die Bücher von Sebastian Fitzek oder Lucinda Riley. Fachliteratur sei weitestgehend durch das Internet ersetzt worden. Dort finde man die Informationen schneller und präziser, vermutet die Bibliotheksleiterin. Neben Kochbüchern scheint sich nur ein Genre aus der Fachliteratur in Aschersleben noch durchzusetzen: "Gerade jetzt in den letzten Jahren wurden auch Bücher über Handarbeiten ausgeliehen – also die Leute nähen, stricken, sticken und häkeln sehr gerne", beobachtet Susanne van Treek. Das sei vielleicht auch eine gute Alternative, die Zeit im Lockdown ein bisschen zu überbrücken. Beim Gang durch die Reihen findet sie dann auch das Resultat einer solchen Handarbeit im Regal. Ein kleines Geschenk von Besuchern der Bibliothek. "Also das ist ein kleiner Engel. Hat ja auch Flügelchen. Das soll dann vielleicht auch unser kleiner Glücksengel sein."

90er-Jahre-Architektur trifft auf Kapelle

Außenansicht der Kreisbibliothek Aschersleben Bildrechte: MDR/ Nora Große Harmann Die Kreisbibliothek liegt mitten in der Innenstadt. Sie besteht zum einen aus einem verwinkelten Zweckbau aus den 90er-Jahren mit viel Glas und Beton, zum anderen aus einer Kapelle. "Das ist für mich der schönste Raum unserer Bibliothek", sagt Susanne van Treek: "Das ist eine alte Kapelle. Der ganze Gebäudekomplex war mal ein christliches Altersheim und da gab es hier eine eigene Kapelle, die jetzt unser Lesesaal ist und wirklich eine schöne Atmosphäre verbreitet." Denn durch die großen Kapellenfenster kommt viel Licht in den historischen Bau. Statt Kapellenbänke stehen nun Stühle mit königsblauem Polster in Reih und Glied. Man kann sich gut vorstellen, dass es angenehm sein muss, dort für einen kurzen Moment in ein Buch abzutauchen – herauszufinden, ob es sich für die Ausleihe eignet.

"Harry Potter" als Krisenliteratur

Beim Gang durch die Regalreihen entsteht der Eindruck, dass die Bücher schon durch hunderte Hände gegangen sein müssen. An diesem Tag ist auch eine Besucherin vor Ort, die zu der Fraktion "Bestseller" gehört. Sie hat in der Krise die Geschichten von Harry Potter nochmal ganz neu entdeckt. "Ich finde einfach die Zeit, in der wir gerade leben – die spiegelt das unglaublich wieder. Also das Gute gegen das Böse. Und da sehe ich Harry Potter als einen Jungen, der von Herzen für das Gute kämpft. Und das baut mich total auf."