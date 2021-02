Ausgabe des ersten gedruckten Kochbuches: Platina, Bartolomeo – De honesta voluptate et valetudine, Venedig 1517 Bildrechte: SLUB Dresden/Ramona Ahlers-Bergner

Birsner sammelte über 50 Jahre, bis zu seinem Tod 2015 bibliophile Kochbücher, Kulinaria aus aller Welt und aus allen Epochen sowie vorzugsweise besondere Menü- und Speisekarten. Rund 30.000 an der Zahl. Um die Dimensionen einzuordnen erläutert Matzerath: "Die größte Sammlung, die ich zur Zeit kenne, ist in New York, in der New York Public Library, die haben 40.000 Menükarten. Aber das sind fast ausschließlich amerikanische. Während wir es hier mit Speisekarten und Menükarten zu tun haben von europäischen Höfen und aus europäischen Grand Hotels. Und das im wesentlichen 19. Jahrhundert und bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein."



An die Sammlung Birsner schließt nahtlos die Menükartensammlung von Wolfram Siebeck an, die bereits 2018 nach Dresden kam und die von den 70er-Jahren bis 2016 geht. Mit Birsners Hinterlassenschaft, in der sich die Spitze der europäischen Kochkunst abbildet, erfährt der Bestand der Kulinaria an der SLUB eine umfassende Ergänzung und Aufwertung.