Allein die "Herbstlese" lockt jährlich über 15.000 Besucher in die Landeshauptstadt. Bei den 60 bis 70 Terminen pro Saison geben sich prominente Namen der Literaturszene ein Stelldichein, werden dem literarischen Nachwuchs attraktive Foren geboten und neue Veranstaltungsformate ausprobiert. Der Verein hat sich mit den Jahren als innovativer Teil der Kulturszene etabliert. Seine Kompetenzen bringt der Verein seit 2017 auch in das Erfurter Kultur: Haus Dacheröden ein. Das Programm in einem der schönsten Gebäude der Stadt reicht von Ausstellungen und Lesungen über politische Salons und Filmreihen bis hin zu Konzerten und Angeboten für die ganze Familie. Das Konzept dafür orientiert sich an der Idee eines offenen Bürgerhauses.