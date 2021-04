"Literatur JETZT!" ist ein Festival für zeitgenössische Literatur. Das emphatische "JETZT!" im Namen ist gleichzeitig Programm: An jeweils fünf Festivaltagen in der letzten Septemberwoche wird im Zentralwerk Dresden Gegenwartsliteratur in ihrer ganzen Bandbreite präsentiert. Dabei widmet sich das Festival allen Genres – ob Lyrik, Prosa, populäres Sachbuch oder Kinderbuch – Grenzen zwischen vermeintlicher Hoch- und Populärkultur werden zur Nebensache.

Das Literatur-Festival steht für genreübergreifende Formate, bei denen qualitativer Anspruch und Publikumswirksamkeit Hand in Hand gehen. Neue Akteure kommen auf der Bühne zusammen, die man in dieser Konstellation nur bei "Literatur JETZT!" erleben kann. Der unvoreingenommene Stil-Mix ist heute so aktuell wie zur Zeit der ersten Auflage vor zwölf Jahren: Denn noch immer dominiert die Vorstellung einer elitären Literaturszene, die wenig mit dem "echten Leben" und der Popkultur zu tun hat. Das will "Literatur JETZT!" ändern.