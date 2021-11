Auch Harald Lesch hat schon für Utecht eingesprochen. Bildrechte: Lagato Verlag

Auch die Hörbücher des Lagato-Verlags können per App heruntergeladen und gehört oder im Laden als Datei oder CD gekauft werden. Digitalisierung gehört heute ganz klar dazu. Ein wichtiger neuer Trend gewinne zunehmend an Fahrt, so Utecht. Sie denkt dabei ans Streaming.



Im Moment sei es noch so, sagt Utecht, dass das Streaming nicht so viele Titel anbiete wie der Download. Das liege an großen Hörbuchportalen und Verlagen, die sich nicht am Streaming beteiligen wollen – "aus preispolitischen Gründen letztlich", sagt die Leipziger Hörbuch-Verlegerin. "Aber die Reise wird zum Streaming gehen", ergänzt sie. Irgendwann würden Preise neu verhandelt.