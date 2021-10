Einer der Veranstaltungsorte: die Nudelfabrik in Zeitz Bildrechte: MDR/Martin Paul

Die finden in Fabriken statt, in Kirchen und Bibliotheken. Das sind in der Tat unsere drei zentralen Spielorte. Die alte Nudelfabrik in Zeitz zum Beispiel, da lassen wir eine Lesung stattfinden mit Erzählungen von Erich Loest. Da geht es wirklich um DDR- Geschichte. Eine weitere Lesung, wo es auch um Industriegeschichte geht, ist in der Brikettfabrik Hermann Schacht, ebenfalls in Zeitz. Kirchen haben wir – von den Vereinigten Domstiftern aus – wirklich die wunderbarsten Gebäude. Es wird was im Merseburger Dom stattfinden, im Naumburger Dom und in anderen Kirchen in Naumburg. Auch im Zeitzer Dom wird etwas stattfinden und in der Zeitzer Michaeliskirche. Und dann sind wir eben noch in den Bibliotheken. Es gibt ja auch in jedem Jahr einen Tag der offenen Bibliotheken. Den haben wir in das Programm integriert.